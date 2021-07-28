En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,95 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 0,94 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,055242 -1,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051973 -0,95 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032296 -0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053759 -0,94 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057283 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051857 -0,94 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016299 -0,93 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017372 -0,93 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052927 -0,91 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051037 -0,90 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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