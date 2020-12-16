Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,45 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,27 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,052718 1,50 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046689 1,45 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051087 1,27 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054341 1,20 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,049088 1,15 ZEM Altın Katılım EYF 0,050736 1,15 VEM Altın Katılım EYF 0,052867 1,13 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048953 1,06 HEM Altın Katılım EYF 0,030968 1,04 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049773 1,00 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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