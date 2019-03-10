Son Dakika Haberleri: Beşikdüzü İlçesindeki Yangın

Beşikdüzü İlçesindeki Yangın

1 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir süre önce bir iş yerinde meydana gelen yangının gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

Beşikdüzü İlçesindeki Yangın, System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir süre önce bir iş yerinde meydana gelen yangının gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede Cumhuriyet Mahallesi Sabri Dilek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metin Kundura adlı iş yerinin deposunda 7 Mart'ta saat 22.30 sıralarında çıkan yangının kamuoyuna patlama olarak yansıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzman ekiplerce mahallinde yapılan çalışmalarda, depo içerisinde henüz sebebi belli olmayan bir şekilde çıkan yangın neticesi oluşan sıkışmadan dolayı yüksek ses çıkararak, depo camlarının tamamen kırıldığı, dolayısıyla bunun bir patlama değil, sadece gaz sıkışmasından kaynaklı cam patlaması olduğu, olayda herhangi bir patlayıcı ve benzeri maddenin kullanılmadığı, atılmadığı, yangının deponun içerisinden başladığı tespit edilmiştir. Depo sahibi şahsın o esnada orada olduğu, çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü, soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarımız çok yönlü devam etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:34 Kaynak: AA

Beşikdüzü, Güncel
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