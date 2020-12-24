Beşiktaş: 0-1 - Son Dakika

Beşiktaş: 0-1

24.12.2020 21:03
Beşiktaş: 0-1, System.String[]

STAT: EryamanHAKEMLER: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora ÖzkaraMKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou (Dk.46 Erdi Dikmen), Voca (Dk. 78 Assane), Endri Çekici (Dk.68 Painstsil), Lukasik, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Lobzhanidze, Borven (Dk.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halis Özkahya, İsmail Şencan, Abdullah Bora Özkara

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou (Dk.46 Erdi Dikmen), Voca (Dk. 78 Assane), Endri Çekici (Dk.68 Painstsil), Lukasik, Emre Güral (Dk. 40 Şahverdi Çetin), Lobzhanidze, Borven (Dk.68 Bolingi)BEŞİKTAŞ: Ersin, N'Sakala (Dk.83 Rıdvan Yılmaz), Vida, Welinton, Rosier, Larin (Dk. 83 Güven Yalçın), Atiba, Souza, Mensah (Dk 73 Dorukkan Toköz), Ghezzal (Dk. 62 N'Koudou), Aboubakar

SARI KART:   Şahverdi Çetin (Ankaragücü)

GOL: Dk. 61 Vida (Beşiktaş)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında MKE Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle Beşiktaş 1-0 kazandı.1'inci dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Lukasik'in pasıyla ceza sahasına giren  Lobzhanidze'in şutunda Welinton, son anda topa ayak koyarak kornere çeldi.6'ncı dakikada Ghezzal'ın hatalı pasında topla buluşan Emre Güral'ın şutunda top kaleci Ersin'in geçerek yandan auta gitti.10'ncu dakikada Emre Güral'ın pasıyla topla buluşan Lobzhanidze, kaleci Ersin'i geçti ancak topu ayağından açınca Ankaragücü mutlak golden oldu.18'inci dakikada Pinto'nun pasıyla ceza sahasına giren Emre Güral, penaltı noktası üzerinden topu kale yerine auta attı.45+5'inci dakikada Kitsiou sağ taraftan ceza sahasına girerek çektiği şutta kaleci Ersin son anda topu çeldi.54'üncü dakikada sağ taraftan Welinton'un yaptığı ortaya yükselen Mensah'ın kafa vuruşu kaleci Ricardo'da kaldı.60'ıncı dakikada Lobzhanidze'nin şutunu kaleci Ersin çeldi. Dönen topta Lukasik topu kale yerine auta attı.62'nci dakikada Ghezzal'ın ortasında topa yükselen Vida topu kafa ile filelere gönderdi. 0-180'inci dakikada Lobzhanidze'nin ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Lukasik'in şutu auta gitti.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı. Beşiktaş 3 haftadır sahasında yenilmeyen Ankaragücü'nü 62'nci dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 yendi.


- Ata

Erdi Dikmen, Emre Güral, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş: 0-1 - Son Dakika Spor


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