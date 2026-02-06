BEŞİKTAŞ, Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya vardı ve futbolcu ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Amir Murillo'yu Transfer Etti - Son Dakika
