Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı

14 dakika önce

Beşiktaş, milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Genç oyuncu yıllık 1 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini uzattı, System.String[]

Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon euro önerdiği Dorukhan Toköz ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'la sözleşmesi 2021'de sona erecek olan genç yıldıza yıllık 1 milyon euro ödenecek.

BU SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Yönetim 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılması zor görünen Dorukhan'ı takımda tutarak önümüzdeki sezon daha yüksek bir bonservisle satmak istiyor. Bu sezon 8 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu gol veya asist üretemedi.

(Fanatik)

Dorukhan Toköz, Beşiktaş, Udinese, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:26 
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