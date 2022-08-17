ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN - Son Dakika
Üye Girişi

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN

17.08.2022 11:10
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ikinci günde sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ikinci günde sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Dün başlayan duruşmada 9 tutuklu sanık savunma yapmıştı, duruşmanın ikinci gününde diğer sanıkların savunmaları alındıktan sonra şikayetçi tarafın ifadelerine geçilmesi bekleniyor.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 10 sanık avukatları ile katıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi. Dünkü duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, mahkeme salonuna girdiğinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ece Erken'in ise bugünkü duruşmaya öğleden sonra katılması bekleniyor. Dünkü duruşmada 9 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Bugün ise diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor. Sanık savunmalarının bitmesi halinde şikayetçi tarafından ifadeleri alınmaya başlanacak.


YORUMLAR
500
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetine ilişkin dava görülmeye devam ediliyor Ece Erken'den Kötü Haber Ece Erken'den Kötü Haber
Kaynak: DHA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
10:52 Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi
10:35 Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku arttı! Bir yıl içinde 182,5 milyar dolar dış borç ödenmesi gerekiyor
10:28 İnişi gerçekleştiremeyen yardımcı pilot uçaktan atlayıp intihar etti
10:11 Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı: Herkes her şeyi öğrenecek
10:13 Polisi harekete geçiren olay! Kocasını toprağa gömerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 11:37:21. #1.13#
SON DAKİKA: ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU CİNAYETİ DAVASINDA İKİNCİ GÜN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement