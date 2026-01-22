Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazır

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
