Beşiktaş Futbol Akademisi'nde Mehmet Eki dönemi

Ahmet Nur Çebi: Ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın en önemli yolu altyapı

Mehmet Ekşi: En iyi çalış, en iyi ol ve en iyi kal

Emre Kocadağ: Mehmet Ekşi, alanında en iyi isimlerden biriFırat Fidan: Altyapıya en fazla önem veren başkan olarak Beşiktaş tarihine geçecektirSergen Yalçın: Yeni bir dönem başlıyorAli DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine getirilen Mehmet Ekşi için tanıtım toplantısı düzenlendi.Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ, futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan ve teknik direktör Sergen Yalçın katıldı.AHMET NUR ÇEBİ: EKONOMİK SIKINTILARDAN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ YOLU ALTYAPIBaşkan Ahmet Nur Çebi, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Altyapıya verdiğimiz önemi ve izleyeceğimiz politikaları anlatmak üzere bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bırakmam Seni kampanyası kapsamında düzenlenen Ödül Senin gecesine katkı sunan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Camiamızın birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterme fırsatı bulduk. Kampanyamız şubat ayına kadar devam edecek. İmkanları dahilinde katkı yapacak taraftarlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Mehmet Ekşi'yi camiamız iyi tanıyor. Mehmet Ekşi'nin Beşiktaş'a yaptığı katkılar herkesin malumudur. Kendisiyle uzun yıllar bir arada olacağımızı umut ediyorum. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın Ekşi ile ilgili samimi duyguları işimizi kolaylaştıracaktır. Göreve geldiğimizden beri öze dönmemiz gerektiğini anlattık. Altyapıya çok önem verdiğimizi ifade ettik. İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılardan kurtulmanın en önemli yolu altyapıdan yetişen futbolcu sayısını yükseltmek ve onlardan gelir elde etmektir."MEHMET EKŞİ: EN İYİ ÇALIŞ, EN İYİ OL VE EN İYİ KALBeşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ise felsefelerini 'en iyi çalış, en iyi ol ve en iyi kal' diye tanımladı, kendi ekollerini yaratacaklarını söyledi. Ekşi, şöyle konuştu: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın daveti üzerine Beşiktaş'tayım. Mutlu, heyecanlı ve gururluyum. İnşallah el birliğiyle Beşiktaş'ı gönlümüzdeki yere taşıyacağız. Beşiktaş, 'Bırakma beni' dedi, ben de 'Bırakmam' dedim. 40 yıllık bir deneyime sahibim. Yurt içinde ve dışında edindiğim tecrübeleri Beşiktaş'a aktaracağım. Yüzyılın altyapısını kuracağız. Başkanımızın altyapıya olan bakışını başkan seçilmeden önce kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede anlamıştım. Üretmeyen hiçbir kurum sürekli tüketerek bir yere varamaz. Kulübün ekonomik durumu belli. Geçmişi bir kenara bırakarak ciddi işler yapmalıyız. Birçok ülkeden takımların altyapılarını incelemiş birisi olarak üzülerek söylüyorum ki birçok eksiğimiz var. Türkiye'nin en iyisi olacağımızdan şüphem yok. Doğru insanlarla doğru adımlar atacağız. Felsefemiz; en iyi çalış, en iyi ol ve en iyi kal. Kendi ekolümüzü yaratacağız. Büyük bölümü gönüllülerden oluşacak bin kişilik bir araştırma ekibi kuracağız. Akademi grubu Fulya'da çalışmalarını sürdürecek. Ümraniye'de BEFAM'ı yeniden canlandıracağız. A takıma, yurt içine ve dışına oyuncu ihraç edeceğiz. BEFAM, A takım gibi olacak. Aşağıdan yukarıya giden yolu en iyi ben ve Sergen Yalçın bilir. İkimiz de A takımda ve altyapıda oynadık. İkimiz de duayen hoca Serpil Hamdi Tüzün ile çalıştık. Pozisyon antrenörlüğünü geliştireceğiz. Fırat Fidan ile Almanya'da bir ekip bulduk. Orada bir şube kuracağız. Burada ne yapıyorsak orada da onu yapacağız. Geçmişte Beşiktaş altyapısı bir numaraydı ve dünyada sıralamaya giriyordu. Her dönemde aşağıdan yukarıya çok kaliteli oyuncular çıkmıştır. Beşiktaş, altyapıdan gelen sporcularla on beş yıl aranın ardından şampiyon olmuştu. Biz de bunu yapabiliriz."EMRE KOCADAĞ: MEHMET EKŞİ, ALANINDA EN İYİ İSİMLERDEN BİRİSiyah-beyazlı kulübün başlattığı öze dönüş hareketi ile ilgili en somut adımlardan birisinin atıldığını ifade eden asbaşkan, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden sorumlu yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ ise "Mehmet Ekşi, alanında en iyi isimlerden biri. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Başkanımızın önderliğinde büyük işler yapıldı. Çözülemeyecek sorunlar çözüldü. Mehmet Ekşi'ye başarılar diliyorum" dedi.FIRAT FİDAN: ALTYAPIYA EN FAZLA ÖNEM VEREN BAŞKAN OLARAK BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇECEKTİRBeşiktaş Futbol Akademi'de yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren futbol altyapı ve tüm branşlar spor okullarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye altyapıya verdiği önem nedeniyle teşekkür ediyorum. Kendisi, altyapıya en fazla önem veren başkan olarak Beşiktaş tarihine geçecektir" ifadelerini kullandı.SERGEN YALÇIN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYORTeknik direktörümüz Sergen Yalçın ise toplantıda şunları söyledi: "Yeni bir dönem başlıyor. Mehmet Ekşi, camiamızda önemli işlere imza atmış, karakterli ve sembol isimlerden biridir. Mehmet Ekşi ile iletişimimiz çok iyi. Kendisine güveniyoruz. Ufak ufak altyapıdan yukarıya çıkışlar başladı. Umarım bundan sonra kendi ürettiğimiz oyuncularla güçlü bir Beşiktaş yaratırız. Kulübe maddi gelir getirecek oyuncular yetiştirmeliyiz. Altyapı konusunda sabırlı olmak lazım. Aşağıyla bağlantımız güçlü olacak. Mehmet Ekşi'nin oyunsal anlamda bize çok katkısı olacak. Oyun mantığımız alt yaşlardaki oyunculara verilebilirse A takıma yükseldiklerinde takıma uyumları kolay olur."

Lansman toplantısı, konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.