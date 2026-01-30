Beşiktaş GAİN, Büyükçekmece'yi Yenerek 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş GAİN, Büyükçekmece'yi Yenerek 15. Galibiyetini Aldı

30.01.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece'yi 79-62 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 11, Van Der Vuurst 4, Pusica 7, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pipes 2, Muhaymin Mustafa, Can Kaan Turgut 2, Myers 1, Doğan Şenli 2, Johnson 14

Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 9, Morgan 2, Lemar, Zizic 11, Dotson 8, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan 8, Brown 10, Thomas 15

1. Periyot: 14-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 45-57

Beş faulle çıkan: 37.53 Thomas (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-62 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş GAİN, Büyükçekmece'yi Yenerek 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
İş yerine kurşun yağdırdı Çok sayıda yaralı var İş yerine kurşun yağdırdı! Çok sayıda yaralı var
Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa’dan muhteşem geri dönüş Son bölüme 2-0 geride giren Aston Villa'dan muhteşem geri dönüş
Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı Ederson performansıyla parladı, o kurtardıkça eşi sevinçten çıldırdı

20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
20:32
Şeytanın aklına gelmez Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
Şeytanın aklına gelmez! Altın üretim atölyesine güzellik merkezi süsü vermişler
20:13
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 21:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş GAİN, Büyükçekmece'yi Yenerek 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.