Beşiktaş Gaziantep FK'ye Hazır
Spor

Beşiktaş Gaziantep FK'ye Hazır

07.12.2025 19:22
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Maç yarın 20.00'de.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu ile babaannesinin vefatı nedeniyle Sergen Yalçın'dan izin alarak Almanya'ya giden Felix Uduokhai, idmanda yer almadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA

