Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi

32 dakika önce

Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi Adem Ljajic ve Atiba'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'i 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 10. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 25. dakikada Atiba'dan geldi.

Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
Adem Ljajic, Beşiktaş, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:52 
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