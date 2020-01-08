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Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi
32 dakika önce
Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi Adem Ljajic ve Atiba'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:52
Süper Lig'i 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Macar ekibi Mezokovesd Zsory ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.
Siyah Beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller 10. dakikada penaltıdan Adem Ljajic ve 25. dakikada Atiba'dan geldi.
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