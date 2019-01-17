Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Akhisarspor 14. Randevuda

Beşiktaş ile Akhisarspor 14. Randevuda

1 saat önce

Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Akhisarspor 14. Randevuda, System.String[]
Beşiktaş ile Akhisarspor, Süper Lig'de yarın 14. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 13 maçtan 7'sini siyah-beyazlılar, 2'sini Ege temsilcisi kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti.

Beşiktaş'ın 27 golüne, rekabette 6 maçtır galip gelemeyen Akhisarspor 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Akhisarspor'un ev sahipliğindeki maçlar

Beşiktaş, Akhisarspor ile deplasmanda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Akhisarspor'un ev sahipliğinde yapılan 6 maçtan 2'sini siyah-beyazlılar, birini yeşil-siyahlılar kazandı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Akhisarspor'un evindeki 11 golüne, deplasmandaki son 2 randevuyu kazanan Beşiktaş 13 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Akhisar'da yapılan maçtan Beşiktaş 3-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:16 Kaynak: AA

Ege, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi Beşiktaşlı Yönetici Ahmet Kavalcı: Galatasaray Tolgay Arslan İçin Teklifte Bulunmadı

Galatasaray'ın Yeni Transferleri Takımla Çalıştı Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:32:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş ile Akhisarspor 14. Randevuda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]