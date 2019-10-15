Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı
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Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübüne ait Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin açılışı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın alışveriş merkezi açıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübüne ait Süleyman Seba Kompleksi Beşiktaş Fulya Alışveriş Merkezi'nin açılışı, kulüp başkanı Fikret Orman'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Orman'ın yanı sıra yöneticiler, teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı oyuncular Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın, dizi oyuncuları ile kongre üyeleri katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Orman, yaklaşık 1,5 senedir çalıştıkları alışveriş merkezinin açılışını yaptıklarını belirterek, "Bu tesisler yapıldığında amacı başkaydı. Zaman içinde değişen şartlardan dolayı bütün kiracılar dükkanları boşaltmış durumdaydı. Alanı tekrar değerlendirdik. 25 bin metrekarelik kiralama alanı oluşturmaya çalıştık. Allah iyi günlerini göstersin. Kiracılara bol kazançlar dolayısıyla bol gelir getirsin." diye konuştu.

Projede katkısı olan yönetici Ahmet Ürkmezgil'e teşekkür eden Orman, "Diğer projelerde bizzat kendim çalıştım. Tek ilgilenmediğim proje burası oldu. Ahmet Ürkmezgil ilk günden eline aldı. Büyük uğraşlarla burayı ayağa kaldırdı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil ise "Bazı hizmetler çok çabuk unutuluyor. Böyle bir şey yaptığınızda vefasızlık mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Fikret Orman, yöneticilerden Hüseyin Yücel, Ahmet Ürkmezgil, Abdullah Avcı ile Hutchinson kurdele keserek alışveriş merkezinin açılışını yaptı.

Süleyman Seba, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:21 Kaynak: AA
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