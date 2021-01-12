Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

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