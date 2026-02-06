Beşiktaş'ın Fransa'nın Marsilya ekibinden kadrosuna kattığı Amir Murillo, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen kontroller kan tetkikleriyle başladı.
Murillo daha sonra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Panamalı oyuncunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Murillo Sağlık Kontrolünden Geçti
