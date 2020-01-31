Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı

6 saat önce

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı.

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı, System.String[]

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.


Detaylar birazdan...

Fiorentina, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:43 
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