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Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
6 saat önce
Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı.
Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:43
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