Beşiktaş Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Spor

Beşiktaş Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

02.02.2026 14:22
Beşiktaş, Kocaelispor ile oynayacağı kupa maçı için hazırlıklara Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

