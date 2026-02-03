Beşiktaş, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL