Beşiktaş kondisyon çalıştı
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Beşiktaş, bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Beşiktaş
, bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan
Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü ve tamamında kondisyon çalışmalarına yer verildi. Fiziksel yüklemenin yapıldığı idman oldukça yüksek tempoda gerçekleşirken son bölümde zorlanma hisseden Ricardo Quaresma
antrenmanı 15 dakika erken tamamladı.
İzinli olan Gary Medel
ve Atiba Hutchinson
ile ameliyat olan Burak Yılmaz
antrenmanda yer almazken bugün idmanlara başlayan Enzo Roco
koşuların ardından salonda çalıştı.
Beşiktaş bu akşam saat 18.30'da yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- İstanbul
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