Beşiktaş - Konyaspor Maçı Yarın

30.01.2026 10:10
Beşiktaş, Konyaspor ile ligdeki 50. maçına çıkacak. Kartal, son 10 maçında yenilmedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde geriden kalan 19 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 33 puanla 5. sırada yer alırken, konuk ekip ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgiyle elde ettiği 19 puanla 13. basamakta bulunuyor.

Ligde 50. randevu

Beşiktaş ile Konyaspor, yarınki karşılaşmayla birlikte lig tarihinde 50. kez rakip olacak. Geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı takım 28 kez galip gelirken, 7 mücadeleyi de yeşil-beyazlılar kazandı. 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda 94 kez rakip fileleri havalandırırken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

Kartal evinde üstün

Beşiktaş, Konyaspor'u konuk ettiği son 16 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybetti. Bu süreçte 12 galibiyet, 3 beraberlik alan Kartal, 2015 yılının mayıs ayındaki 1-0'lık mağlubiyetten bu yana rakibine yenilmedi. Siyah-beyazlı ekip ayrıca ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 lig karşılaşmasında 8 gol atarken, yalnızca 1 gol yedi. Süper Lig'de Konya'ya karşı oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 müsabakayı ise 1-0 kaybetti.

Son 10 maçı kaybetmedi

Beşiktaş, son oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u mağlup ederken, Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi.

Beşiktaş'ta eksik yok

Konyaspor karşılaşması öncesi siyah-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezası sona eren Felix Uduokhai, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Konyaspor maçında forma giyebilecek.

3 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kartal'da Kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

