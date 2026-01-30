Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?