Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine Alanyaspor'dan Welinton ve Atletico Madrid'den Montero'yu katmıştı. Bu iki transfer ile birlikte stoper bölgesinde şişkinlik oluşan Kartal'ın bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyordu.

Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Enzo Roco'ya fesih ücreti olan 700 Bin euro 3 taksitle ödenecek.

TEKNİK HEYET "KAL" DEMİŞTİ

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda teknik heyet Şilili savunmacının son maç ve antrenman performansından dolayı "kal" demişti ancak Roco ayrılmak istedi ve alacaklarının bir kısmını bıraktı.

28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın da kısa sürede olması bekleniyor.