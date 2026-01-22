BEŞİKTAŞ, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın SL Benfica kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Beşiktaş, Rafa Silva'yı Benfica'ya göndermiştir
