Ankara'da bugün hafif yağmurlu bir hava etkili oluyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında seyrederken, günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 6 derece olarak bekleniyor. Yağış ihtimali bugün yüzde 65 seviyesinde. Perşembe ve cuma günleri havanın büyük ölçüde açması ve sıcaklığın cuma günü 19 dereceye kadar çıkması öngörülüyor. Cumartesi günü ise yeniden yağışlı bir havanın etkili olması ve sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Gelecek hafta salı gününden itibaren gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi öngörülüyor. İşte Ankara'nın günlük ve haftalık hava durumu.

ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da bugün hafif yağmurlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 6 derece civarında. Yağış ihtimali yüzde 65.

ANKARA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 19 Kasım Perşembe günü havanın daha az yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık 10 derece civarında olacak. Yağış ihtimali yüzde 15'e geriliyor.

ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU

Ankara'da cuma günü sıcaklığın 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise yağış ihtimali yüzde 70'e çıkıyor ve sıcaklık 13 dereceye düşüyor. Pazar günü en yüksek sıcaklığın 11, en düşük sıcaklığın ise 2 derece civarında olması öngörülüyor.

ANKARA 8 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Kasım Çarşamba: Hafif yağmurlu, 6/ 15 derece

19 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu, 10/ 16 derece

20 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, 10/ 20 derece

21 Kasım Cumartesi: Yağmurlu, 3/ 13 derece

22 Kasım Pazar: Parçalı bulutlu, 2/ 11 derece

23 Kasım Pazartesi: Parçalı bulutlu, 2/ 14 derece

24 Kasım Salı: Yağmurlu, -3/ 8 derece

25 Kasım Çarşamba: Soğuk, -3/ 6 derece

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Tahminlere göre Ankara'da gelecek hafta sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. 24 Kasım Salı'dan itibaren gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesi bekleniyor. 25 Kasım Çarşamba günü için yağış ihtimali düşük görünse de soğuk havanın etkisini artırması öngörülüyor. Kar yağışına ilişkin kesin bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerinin takip edilmesi öneriliyor.

ANKARALILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren düşecek olması nedeniyle vatandaşların kalın giyinmesi öneriliyor. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına inmesiyle birlikte yollarda buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.