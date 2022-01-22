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Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası - Son Dakika

Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası

22.01.2022 11:27
Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası

Beşiktaş'ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

Beşiktaş'ta durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para isteyen 2 kişiye 392 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Beşiktaş'ta Karaköy mevkiinde karayolu üzerine çıkarak seyir halindeki araçları durdurup para isteyen 2 kişiyi tespit etti. İki kişinin farklı noktalarda durdukları sürücülerden "annem hasta, yolda kaldık, hastaneden çıktık" gibi bahanelerle para istedikleri belirlendi. Çağla S. ve Serpil B. isimli şahıslara "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçuyla 392 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası
Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası
Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası

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Trafik Denetleme, Beşiktaş, Karaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta duygu simsarı iki kişiye para cezası - Son Dakika
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