Beşiktaş'ta forvet transferi için B planı Simone Zaza - Son Dakika
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Beşiktaş'ta forvet transferi için B planı Simone Zaza

7 saat önce

Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeleri sürdürüyor.

Beşiktaş'ta forvet transferi için B planı Simone Zaza, System.String[]

Transfer yapmak için oyuncu satması gereken Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, forvet oyuncusu Pedro ve kulübü Fiorentina ile görüşmeleri sürdürüyor.


Pedro'yu kiralamayı düşünen Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı forveti listenin ilk sırasında tutuyor.


PEDRO OLMAZSA ZAZA


Alternatif isimleri de değerlendiren siyah beyazlılar, Sabah'ın haberine göre yine İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Simone Zaza için temaslara başladı.


Kulübüyle ayrılık noktasında olan Zaza'nın Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.


Torino ile sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayına kadar devam eden 28 yaşındaki İtalyan golcü, bu sezon 19 resmi maçta forma giyerken, 6 kez ağları sarstı.


CENK TOSUN'DAN OLUMSUZ CEVAP


Öte yandan Beşiktaş'ta Cenk Tosun konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti. İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı.


"O BİZİM KRALIMIZ"


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.

Pedro Rodriguez Ledesma, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:04 
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