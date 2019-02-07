Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta İlhan Mansız Gerçeği

Beşiktaş'ta İlhan Mansız Gerçeği

11 dakika önce

Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta İlhan Mansız Gerçeği, System.String[]


Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Asistanaliz.com'dan Kartal Yiğit'in ulaştığı bilgilere göre İlhan Mansız'ın ayrılmasının sebebi sağlık sorunları değil. Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı öğrenildi. İlhan Mansız'ın mali sorunlar sebebiyle takımdan gittiği ifade edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:23 Kaynak: DHA

Spor
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