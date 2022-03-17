Beşiktaş'ta istinat duvarı evin üstüne çöktü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta istinat duvarı evin üstüne çöktü

17.03.2022 07:28
Beşiktaş'ta istinat duvarı evin üstüne çöktü

Beşiktaş'ta istinat duvarı, altında bulunan tek katlı evin çatısının üstüne çöktü.

Beşiktaş'ta istinat duvarı, altında bulunan tek katlı evin çatısının üstüne çöktü. Çökme nedeniyle çatısı zarar gören ev kullanılamaz hale geldi. Meydana gelen çökmede maddi hasar oluşurken can kaybı yaşanmadı.

Olay akşam saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan istinat duvarı büyük bir gürültü ile altındaki evin çatısına çöktü. Çökme sesini duyan ev sakini ise kendini hızlıca dışarı attı.

Evde büyük hasar meydana geldi

İstinat duvarının çöktüğünü fark eden komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı AFAD ekipleri de geldi. Olay yerine gelen ekipler duvarın bulunduğu yeri şerit içine alarak vatandaşların giriş ve çıkışına kapattı.

"Bir gürültü, ben deprem oluyor zannettim"

İstinat duvarının kiracısı olduğu evin üstüne çöktüğünü söyleyen Leyla isimli kadın, "O an işim vardı meşguldüm. Müthiş bir gürültü, ben deprem oluyor zannettim. Müthiş bir gürültüydü ama duvarlar dökülmeye başladı, sıvalar dökülmeye başladı. Ben kendimi hemen dışarıya attım. Deprem oluyor zannettim. Büyük deprem oluyor zannettim öyle bir gürültüydü" dedi.

"Çok mağdur durumdayım şu an"

Mağdur olduğunu söyleyen kadın, "Sonra çıktım dışarı, duvarın göçtüğünü gördüm, duvarın yıkıldığını gördüm o kadar yani. Şu an çok mağdur durumdayım. Ben kiracıyım. Malım içeride, alamıyoruz, mağdur durumdayım. Olduğum gibi şu vaziyette çıktım dışarıya yani çok mağdur durumdayım şu an. Sağ olsun Kaymakam Bey tahsil etti bir yer. Herhalde oraya götürecekler" şeklinde konuştu.

Ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarının gün aydınlandığında gerçekleştirileceğini söyledi. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta istinat duvarı evin üstüne çöktü

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Kuruçeşme, Beşiktaş, İtfaiye, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'ta istinat duvarı evin üstüne çöktü - Son Dakika


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