Beşiktaş'ta Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı

Beşiktaş'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, geriye doğru giderek taksiye, ağaca, park halindeki araca ve binaya çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ulus Mahallesi'nde dün otomobilini park etmek isteyen bir sürücünün aracı, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Bir anda geriye doğru gitmeye başlayan otomobil bir taksiye, ağaca, park halindeki otomobile ve inşaat yapılan binaya çarparak durabildi.

Hafif yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Bir ağacın devrildiği, binada hasarın oluştuğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.