Üye Girişi
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

26.12.2021 09:50

BEŞİKTAŞ'ta, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu.

BEŞİKTAŞ'ta, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Kazada, sürücü ile eşi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Levent Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda saat 08.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 SZG 56 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Adak, köprü yönüne seyir halindeyken viraja girdiği sırada, çiğ yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayarak şarampole uçtu. Yaklaşık 10 metre boyunca taklalar atarak yuvarlanan otomobil, ağaç dallarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası, Ömer Adak ile yanında oturan eşi Yağmur Adak, otomobil içinde sıkıştı. Adak çifti, kazayı görerek yardıma koşan diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Hafif şekilde yaralanan çift, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


- İstanbul
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
YORUMLAR
500

Fatih Sultan Mehmet, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika


Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Hocalar beklemede Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı! Hocalar beklemede         
11:03
Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi         
09:53
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
10:54 Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu
10:36 Kümese dalan yılan önüne çıkan 3 güvercini de paramparça etti
10:17 Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth Hurley'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı
10:04 Salgına inanmayan ve aşı yaptırmayan Avrupa şampiyonu boksör, yaşamını yitirdi
10:03 Canlı yayında göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı
09:46 Hasan Mezarcı'nın Noel'de yaptığı doğum günü kutlaması gündem oldu!
09:44 Anketlerde birinci çıkıyordu! Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın adaylığına sıcak bakmama nedeni ortaya çıktı
09:39 Kartal Tibet'in üvey oğlu Civan Canova, Üç Kuruş'ta fırtına estiriyor
09:37 Minik Asiye'nin saldırıdan dakikalar öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı!
09:06 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 11:07:45. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement