Beşiktaş'ta Park Halindeki Araçta Yangın

Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
