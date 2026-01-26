Beşiktaş'ta Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
Beşiktaş'ta Park Halindeki Araçta Yangın

26.01.2026 08:21
Beşiktaş'ta park halindeki 4 araçta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Vişnezade Mahallesi Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, otomobilin yanındaki 3 otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

