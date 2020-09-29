Beşiktaş'ta sağ bek çalışmaları sürüyor

Hedefteki iki isim Valentin Rosier ve Davide Santon

Rosier'in yıllık maliyeti 1 milyon Euro olacak

İbre Santon'dan yana

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Avrupa'ya eylülde veda eden, bunun yanında Süper Lig'de de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde bu mevki için 2 alternatif bulunuyor. Bu isimler; Sporting'den Valentin Rosier ve Roma'nın sağ beki Davide Santon.Beşiktaş yönetimi sağ bek transferi için görüştüğü Valentin Rosier ile şartlarda anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kiralama bedeli ve 1 yıllık alacağı parayla toplam maliyeti 1 milyon Euro olacak.İBRE SANTON'DAN YANASiyah-beyazlılar, Rosier ve Portekiz Süper Ligi'nde mücadele eden kulübü Sporting ile bütün konularda anlaşmasına rağmen bu oyuncunun transferini beklemeye aldı. Bunun nedeni ise İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen Davide Santon ile görüşmelerin devam etmesi.Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta hedef daha isim yapmış bir oyuncuyu kadroya katarak aynı zamanda taraftarın da gönlünü almak. 29 yaşındaki Santon'un Roma ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunurken, siyah-beyazlı yönetim İtalyan sağ beki bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor.İKİ FUTBOLCU DA GEÇEN SENE SKORA KATKI YAPAMADISiyah-beyazlıların listesindeki iki savunmacıdan Valentin Rosier geçtiğimiz sezon 17 maçta görev alabildi. Fransız sağ bek, bu maçlarda gol ya da asist üretemedi. Rosier, ligde oynanan son 10 maçın 9'unda ise müsabaka kadrosunda yer bulamadı.Davide Santon ise geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta görev aldı. Serie A'da 15 maça çıkan İtalyan sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, İtalya Kupası'nda da 1 maçta forma giydi. Santon bu maçlarda gol ya da asist başarısı gösteremezken, 5 sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada temsilcimize karşı 90 dakika forma giydi.