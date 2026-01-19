Beşiktaş'ta Tıknaz, Kayserispor Maçında Oynayamayacak

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, Zeconer Kayserispor maçında görev yapamayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün oynanacak Zecorner Kayserispor maçının kamp kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.
Genç futbolcunun tedavisine devam edildiği belirtildi.
