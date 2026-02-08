Beşiktaş'tan 9 Değişiklikle Alanyaspor Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'tan 9 Değişiklikle Alanyaspor Maçı

08.02.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Alanyaspor karşısında 9 değişiklikle sahaya çıktı. Yeni transferler ilk kez 11'de yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada Kocaelispor ile oynanan son maça göre kadroda 9 değişlik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Emre Bilgin, Milot Rashica, Salih Uçan, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Amir Murillo ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şans bekledi.

Teknik direktör Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 3. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maça göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, söz konusu müsabakadan sadece kaleci Ersin Destanoğlu ile orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi yeniden görevlendirdi. 53 yaşındaki teknik adam, Alanya temsilcisi karşısında Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve Jota Silva'yı yedeğe çekti.

Siyah-beyazlılarda Devrim Şahin ve Taylan Bulut ile sarı kart cezalısı El Bilal Toure, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Üç yeni transfer ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

Ersin Destanoğlu'na destek

Karşılaşmadan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarlar, kaleci Ersin Destanoğlu'nu tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Ersin, tribünlerin desteğini karşılıksız bırakmayarak alkışlarla karşılık verdi.

Öte yandan, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'nun maç öncesi sahada çıplak ayakla ısınması dikkati çekti.

Beşiktaş'tan epilepsi farkındalığına destek

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor maçının ısınma bölümünde epilepsi farkındalığına dikkati çekti.

Beşiktaşlı oyuncular, ısınma bölümüne üzerinde "Epilepside ilk yardım hayat kurtarır" yazılı pankartla çıktı.

"6 Şubat" unutulmadı

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular ise seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" pankartıyla çıktı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan 9 Değişiklikle Alanyaspor Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı Lokma dağıtımında aracın üzerindeki notu görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris’te Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu Bakın nerede uyuyakalmış Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
20:32
Demet Akalın “Paramı alamadım“ dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
Demet Akalın "Paramı alamadım" dedi, açıklamalar ardı ardına geldi
19:52
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 21:30:38. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan 9 Değişiklikle Alanyaspor Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.