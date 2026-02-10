Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet! - Son Dakika
Beşiktaş'tan Farklı Galibiyet!

10.02.2026 22:57
Beşiktaş GAİN, Panionios'u 114-74 yenerek BKT Avrupa Kupası'ndaki sayı rekorunu kırdı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 18. ve son haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panionios'u 40 sayı farkla 114-74 yendi.

Başkent Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan taraf, ev sahibi Panionios oldu. Yunanistan temsilcisi, mücadelenin 5. dakikasını 15-13 önde geçti. Bu bölümden sonra üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı. İkinci çeyreğe 10-0'lık seriyle giren Beşiktaş, farkı çift haneye çıkardı. Periyodun sonuna kadar etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, devre arasına 59-37 üstün girdi.

Maçın ikinci yarısında da hücumda etkili olan Beşiktaş, 25. dakikada 31 sayılık fark (41-72) yakaladı. Rakibine farkı kapatma şansı vermeyen siyah-beyazlılar, 29. dakikada farkı 34 sayıya (46-80) çıkardı. İyi bir maç çıkartan Beşiktaş, bitime 2 dakika 36 saniye kala 45 sayılık (65-110) fark buldu. Siyah-beyazlılar, kalan bölümde rahat bir oyun sergileyerek sahadan 114-74 galip ayrıldı.

Grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi ve çeyrek finale yükselmeyi geçen hafta garantileyen Beşiktaş GAİN, 13. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş, grup liderliği için ikili averajda üstün olduğu ve haftaya zirvede giren Cosea JL Bourg-en-Bresse'nin yarın yapacağı maçı kaybetmesini bekleyecek.

Panionios ise 15. yenilgisini yaşayarak grubu son sırada tamamladı.

Yedi oyuncu çift haneye ulaştı

Beşiktaş'ta süre alan tüm oyuncular skor üretirken 7'si çift haneye ulaştı.

Siyah-beyazlılarda Vitto Brown ile Anthony Brown on beşer, Morgan 14, Thomas 12, Yiğit Arslan 11, Dotson ve Kamagate onar, Zizic 8, Lemar 7, Mathews ile Sertaç Şanlı beşer, Berk Uğurlu ise 2 sayı üretti.

Mücadeleyi 10 ribauntla tamamlayan Kamagate, "double-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Yunan takımında ise 19 sayı kaydeden Watson, maçın en skoreri olmasına rağmen farklı mağlubiyeti önleyemedi.

Beşiktaş Avrupa Kupası'nda rekor kırdı

Siyah-beyazlı takım, BKT Avrupa Kupası'nda en fazla sayı bulduğu maçı oynadı.

Panionios karşısında 114 sayı atan Beşiktaş, kulüp tarihinin bu turnuvadaki sayı rekorunu kırdı.

"Kara Kartal" geçen sezon BKT Avrupa Kupası A Grubu dördüncü haftasında sahasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 yenerek sayı rekoru kırmıştı.

Yunan taraftarlardan "çirkin" pankart

Panionios-Beşiktaş müsabakasında ev sahibi takım taraftarları "çirkin" bir pankart açtı.

Başkent Atina'daki Makis Liougas Spor Salonu'nda yapılan mücadelede Yunan taraftarlar, Beşiktaş Kulübüne ve siyah-beyazlı taraftarlara küfür ve hakaret içeren ifadelerin yer aldığı pankartı tribüne astı.

Kaynak: AA

