Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye Disiplin Soruşturması

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye Disiplin Soruşturması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin açıklamalarının ardından hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Beşiktaş'tan Gökhan Töre'ye Disiplin Soruşturması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin açıklamalarının ardından hakkında disiplin soruşturması başlattı. Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Beşiktaş JK'nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:11 Kaynak: İHA

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