Beşiktaş'tan örnek davranış! 65 yaş ve üzerindeki üyelerine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş'tan örnek davranış! 65 yaş ve üzerindeki üyelerine... - Son Dakika Spor

Beşiktaş'tan örnek davranış! 65 yaş ve üzerindeki üyelerine...

6 saat önce

Siyah-beyazlı kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli kongre üyemiz, ülkemizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 virüsüne karşı risk grubundan olan siz değerli büyüğümüzün evinden çıkmamasını öneriyoruz.

Beşiktaş'tan örnek davranış! 65 yaş ve üzerindeki üyelerine..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli kongre üyemiz, ülkemizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 virüsüne karşı risk grubundan olan siz değerli büyüğümüzün evinden çıkmamasını öneriyoruz. 0544 565 19 03 numaralı telefonla kulübümüzle irtibata geçerek, market ve eczane alışverişlerinizde tarafınıza yönlendirilecek üniversiteli Beşiktaşlılardan gönüllü yardım alabilirsiniz. Beşiktaş ailesi olarak her zaman yanınızdayız, saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, SMS, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:23 

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