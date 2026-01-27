Beşiktaş'tan Tammy Abraham Transferi - Son Dakika
Spor

Beşiktaş'tan Tammy Abraham Transferi

27.01.2026 21:22
Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya transfer etti.

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın 21 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21 milyon avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, golcü oyuncuya sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

İngiliz ekibi ise transfer duyurusunda sözleşmenin süresine dair detaylara yer vermedi.

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla 26 maçta 13 gole imza attı.

Kaynak: AA

