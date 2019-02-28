Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür
20 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören için teşekkür mesajı yayınladı.
Beşiktaş Kulübü
, TFF
Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören
için teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli
'ye başarılar dileriz."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: İHA
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