Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür

Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür

20 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören için teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş'tan Yıldırım Demirören'e Teşekkür, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören için teşekkür mesajı yayınladı. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinde vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi sunar, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan kulübümüzün eski ikinci başkanlarından Hüsnü Güreli'ye başarılar dileriz."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

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