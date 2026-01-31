Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.
23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1
42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu
Yedekler: Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, Morten Bjorlo, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka, Enis Bardhi, Blaz Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Marko Jevtovic, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Adamo Nagalo, Melih İbrahimoğlu
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Vaclav Cerny (dk. 34) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 23) (Konyaspor)
Sarı kart: Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - İSTANBUL
