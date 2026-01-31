Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik

Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik
31.01.2026 21:06
Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-1 tamamladı. İki takım da goller buldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruşta topun başına geçen Orkun'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı çıktı.

23. dakikada Muleka'nın savunma arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Deniz Türüç, sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

25. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen El Bilal'in kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada sol tarafta aldığı topla ceza sahası içine giren Orkun'un şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Cerny, kale önünde boşta kalan topu boş kaleye gönderdi. 1-1

42. dakikada sol taraftan Orkun'un arka direğe ortasında müsait durumdaki Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekip yan direğe çarparak dışarı gitti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Kristjjan Asllani, Jota Silva, Devrim Şahin, Yasin Özcan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Riechedly Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme Sitya, Morten Bjorlo, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Jackson Muleka, Enis Bardhi, Blaz Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Marko Jevtovic, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa, Sander Svendsen, Adamo Nagalo, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Vaclav Cerny (dk. 34) (Beşiktaş), Deniz Türüç (dk. 23) (Konyaspor)

Sarı kart: Uğurcan Yazğılı (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Deniz Türüç, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş ve Konyaspor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
