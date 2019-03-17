Besin Deposu Brokoliye İlgi Az
38 dakika önce
Sağlık açısından besin kaynağı olan brokoli kilosu 8 liraya alıcısını bekliyor.
Sağlık açısından besin kaynağı olan brokoli kilosu 8 liraya alıcısını bekliyor. Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi
'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda brokoliyi gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı ise el yakıyor. Önceden 100 kilo satış yaparken şimdi ise 50 kiloyu anca satabildiklerini belirten brokoli satıcısı Renginaz Genç
, "Brokoli bize 6.50 TL'ye geliyor. 8 TL'ye satıyoruz. Çok faydası olmasına rağmen talebi olmuyor. Sağlık açısından gerçekten kesinlikle tüketmemiz gereken bir besin. Biz çocukken bu kadar pahalı değildi tabii o zamanlar ama annemiz yedirirdi hep. Kalp için göz için annemiz hep yedirirdi. Şimdi insanlar pahalılıktan alamaz oldu. Bizim satışlarımız durgun o yüzden. Önceden 100 kilo 200 kilo satıyorduk zamdan sonra 50 kiloyu anca buluyor. Biz de fiyatının düşmesini isteriz yani faydalı besinleri tüketmelerini isteriz. Bize zaten 6.50 liraya mal oluyor" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:12 Kaynak: İHA
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