Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'de Ali Koç'un ardından başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde çalışacağı teknik direktörün dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho olduğunu duyurdu. Mourinho ile yaklaşık 2 saat yüz yüze görüştüklerini belirten Yıldırım, ''Kendisine 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim'' dedi.

13.05.2024 21:19  Güncelleme: 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçime gidecek olan Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç'un ardından eski başkan Aziz Yıldırım da adaylığını duyurdu. Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde takımın başına teknik direktör olarak kimi getireceğini açıkladı.

"KAZANIRSAK MOURINHO'YU GETİRECEĞİM"

Deneyimli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu saatten sonra teknik direktörlük konusunda 'Bizim çocuğumuz' diyerek devam etme lüksü yoktur.Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim

"MOURINHO, FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞIYOR"

Yıldırım, açıklamasının devamında "Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm" şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho\'yu getireceğim

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Ali Arslan: Valla başkan Mourinho falan tamam güzelde, malum yapı var tffgs var bu şebekeyi cokertmezsek, Messi Ronaldo mbappe vs alsanda adamlar bir şekilde önünüzü keserler, sahada oynanmıyor ki oyun, 93 puan toplamissin normalde Nisan ayinda bu puanı toplayan şampiyonluğunu ilan eder biz 6 puan gerideyiz tüm dünya gülüyor,tüm dünya Türkiye'de cincon kollaniyor diyor ülkeden tek hamle yok,yani kim gelirse gelsin zaten en büyük sivil toplum kuruluşu biziz bu yapıyı yok etmeliyiz. 120 202 Yanıtla
    Mustafa Akhan: Sen Sivas'ı yenemiyorsun GS 6:1 yeniyor ona ne diyeceksin 93 toplamış mış karşındaki takım 99 toplamış 152 37 Barış: Bu kafa bu mantık daha 10 yıl şampiyon olamaz.. 97 12 Süleyman Suna: Yaw he he 63 9 TURGAY KAYAOĞLU: kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş 52 12 Emre Acar: Gelecek hafta görüşürüz 41 8 Bilişim Hurda: Aziz Yıldırım: şile yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. BAŞKA SÖZE GEREK YOK 37 11 Bilişim Hurda: hala buna inanan saflar var demekki 20 4
  • recep özoğul: İsmail Kartal'a haksızlık yapmayın. Adam başarılı. İnanın İsmail Kartal'ın adı İsmail değil de yabancı bir ismin olsaydı çoktan sözleşme imzalanırdı. Adam 93 puan topladı. Tek problem Galatasarayın bu sezon çok daha iyi olması. 122 29 Yanıtla
    Çağatay Kurt: Helal sana fenerlisin belli böyle yoruma can feda 20 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Seçimi kazanırsam Jose Mourinho'yu getireceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement