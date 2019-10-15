Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
57 dakika önce
Beşir Derneği, Nallıhan ilçeside ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:55 Kaynak: AA
Beşir Derneği, Nallıhan ilçeside ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.
Derneğin şube başkanı Ali Korkut, yaptığı açıklamada, ailelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdaların, evlere kadar götürülerek teslim edildiğini belirtti.
Kimseyi rencide etmemek adına yardımların hava karardıktan sonra yapıldığını kaydeden Korkut, "Düzenlediğimiz yardım kermesimizden elde ettiğimiz bu gelirin tamamı yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yapılacak." ifadesini kullandı.
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