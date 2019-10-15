Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Kimseyi rencide etmemek adına yardımların hava karardıktan sonra yapıldığını kaydeden Korkut, "Düzenlediğimiz yardım kermesimizden elde ettiğimiz bu gelirin tamamı yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yapılacak." ifadesini kullandı.

Derneğin şube başkanı Ali Korkut , yaptığı açıklamada, ailelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdaların, evlere kadar götürülerek teslim edildiğini belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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