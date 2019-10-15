Son Dakika Haberleri: Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Son Dakika Güncel Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

57 dakika önce

Beşir Derneği, Nallıhan ilçeside ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Beşir Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, System.String[]

Beşir Derneği, Nallıhan ilçeside ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Derneğin şube başkanı Ali Korkut, yaptığı açıklamada, ailelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif gıdaların, evlere kadar götürülerek teslim edildiğini belirtti.

Kimseyi rencide etmemek adına yardımların hava karardıktan sonra yapıldığını kaydeden Korkut, "Düzenlediğimiz yardım kermesimizden elde ettiğimiz bu gelirin tamamı yoksul ve yardıma muhtaç insanlara yapılacak." ifadesini kullandı.

Ali Korkut, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:55 Kaynak: AA
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