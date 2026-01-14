Besni\'de 9 Aranan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Besni adli mercilere sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
