Besni'de Karla Mücadele Devam Ediyor
Besni'de Karla Mücadele Devam Ediyor

Besni\'de Karla Mücadele Devam Ediyor
24.01.2026 12:08
Besni ilçesinde kar yağışı nedeniyle 67 köyde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Besni Kaymakamlığı'na bağlı ekipler, 1 greyder, 1 loder ve 4 kepçe olmak üzere toplam 6 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda önceliğin acil hasta, sağlık ve zorunlu durumlara verildiği, bu tür durumların olmaması halinde ise köy yollarının planlı ve sıralı şekilde açıldığı bildirildi.

Toplam 67 köy ve 48 mezrada yürütülen çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Kırsal mahalleler ve köy yollarında ulaşımın tamamen sağlanabilmesi için ekiplerin hava şartlarına bağlı olarak çalışmalarına devam edeceği kaydedilirken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler

Son Dakika Yerel Besni'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

12:02
SON DAKİKA: Besni'de Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
