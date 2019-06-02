Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:40 Kaynak: AA
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