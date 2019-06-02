Son Dakika Haberleri: Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi
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Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi

53 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi.
Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde oy verme işlemi sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Adıyaman, Besni, Kesmetepe, Güncel
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