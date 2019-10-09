Beton mikseri otomobile çarptı: 7 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, beton mikserinin çarptığı otomobildeki 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Tersaneler mevkiinde meydana geldi. İrfan Tekin (34) yönetimindeki 67 AAY 184 plakalı beton mikseri, Mustafa Yüksel (54) idaresindeki 67 SF 100 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Yüksel, araçta bulunan Lütfiye Yüksel (77), Kevser Yüksel (52), Şerife Yüksel (22), Yeşim Yüksel (27), İlknur Yüksel (4) ve Hira Yüksel (3) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı. Kazayı haber alarak gelen Mustafa Yüksel'in oğlu, şoka girerek ağlayan babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.