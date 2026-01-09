Beton Mikserine Ceza

HATAY'ın Antakya ilçesinde yola beton döken mikserin şoförüne 5 bin 662 lira cezası kesildi.

Antakya ilçesinde bir beton mikserinin seyir halindeyken D-825 kara yolu Karaali Kavşağı'nda yola beton döktüğü anların sanal medyada paylaşılması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerden tespit edilen beton mikserin şoförüne 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 5 bin 662 lira idari para cezası kesildi.