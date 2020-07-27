Beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor - Son Dakika

Beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor

İnegöl Belediyesi'nin bölgede ilk defa kullandığı ve başarılı sonuç elde etmesiyle farklı noktalarda uygulamaya başladığı Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB), farklı cadde ve sokaklarda kullanılmaya devam ediyor.

Beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi, bir süre önce denemelerini gerçekleştirerek olumlu sonuçlar aldığı beton yol uygulamalarını şehrin farklı noktalarında sürdürmeye devam ediyor. Tamamen yerli ve milli malzemelerle üretilen, aynı zamanda asfalta karşı yüzde 50 tasarruflu olan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması, Alanyurt bölgesinde Kozluca Bulvarında da uygulanıyor.

ASFALT KALİTESİNDE BETON YOL

140 metrelik tali yolda uygulanan beton yol çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Taban, "Bugün Kozluca Bulvarı üzerindeyiz. Arkadaşlarımız şehrimizin farklı lokasyonlarında silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını yaygınlaştırıyorlar. İnşallah gelecekte bununla ilgili kullanımı arttırmış olacağız. Şehrimizin pek çok noktasında aslında henüz asfaltı tamamlanmamış alanlarımız var. Buralarda vatandaşımızın toz toprak içerisinde kalmadan, konforunu arttıracak ve görsel olarak da güzel bir görünüme kavuşacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her uygulamada daha fazla mesafe aldığımızı görüyoruz. Bölgede ilk silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını biz yapmıştık. Arkadaşlarımıza söylediğimiz şu, evet biz yenilikleri deneyebiliriz. Kesinlikle daha konforlu, daha kaliteli, daha güvenli ve tasarruflu işler yapabilmek adına hata yapmaktan da çekinmiyoruz. Samimiyet ve gayretle işlerimizi sürekli yenileme, geliştirme çabası ve gayreti üzerine kurguluyoruz. İnanıyorum ki çok daha güzel işler başaracağız. Burada da yaklaşık 140 metrelik alanda arkadaşlarımız beton yol uygulamasını gerçekleştiriyor. Uygulama yapılan yolumuz asfalt kalitesinde güzel bir hale dönüşmüş olacak" dedi.

İnegöl Belediyesi, Alanyurt, Kozluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:50

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Arkadaşlarıyla baraja giren 11 yaşındaki çocuk boğularak can verdi Haksız fiyat artışı yapan 60 firmaya 3,1 milyon lira ceza kesildi Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Düştüğü dereden kurtarılan çocuk, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Kurmaylarından 4 önemli isim Parti Meclisi'ne giremedi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında İpe sarılarak yoga yapan Simge Sağın, esnekliğiyle ağızları açık bırakıyor Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayırdı Medipol Başakşehir'de futbolculara 500'er bin TL şampiyonluk primi verilecek İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı         
10:41
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü         
10:40
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor Bursalı bıçakçıların koronavirüse karşı ürettiği özel bıçaklar yoğun rağbet görüyor         
10:26
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü         
10:08
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı         
09:53
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı         
09:45
Takım arkadaşının Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi         
09:41
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu         
09:41
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir         
09:39
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor         
09:37
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı         
09:22
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu         
09:11
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü         
09:06
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı         
08:58
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 428 lirayla tarihi rekor kırdı         
08:00
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti         
03:10
Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz         
02:57
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı         
02:27
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu         
21:59
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 13:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beton yol uygulaması şehrin tüm noktalarına yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei